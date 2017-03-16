О.Сыроид ожидает быстрой реакции ГПУ и СБУ на инцидент в парламенте
Киев • УНН
КИЕВ. 16 марта. УНН. Вице-спикер Верховной Рады Оксана Сыроид вчера обратилась с официальными письмами в Генеральную прокуратуру и Службу безопасности Украины относительно вчерашнего инцидента в парламенте и ожидает от них быстрой реакции. Об этом она заявила в кулуарах журналистам, передает корреспондент УНН.
"Я уже обратилась (в ГПУ и СБУ - ред.), вчера подписала эти письма и надеюсь на их быструю реакцию", - сказала О.Сыроид.
Она подчеркнула, что надеется, что расследование инцидента в ВР, когда в сессионный зал зашли неизвестные будет проведено вовремя.
Напомним, 15 марта в сессионный зал ВР завели неизвестных. О.Сыроид досрочно закрыла заседание парламента.
Также напомним, О.Сыроид обратилась в ГПУ и СБУ с требованием дать оценку инциденту с неизвестными в сессионном зале ВР.
Как сообщал УНН, нардеп Андрей Тетерук пояснил, что с трибуны Верховной Рады выступали правоохранители, которые участвовали в инциденте возле Славянска.