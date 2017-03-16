О.Сироїд надала письмові пояснення регламентному комітету ВР щодо своїх дій
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. Віце-спікер Верховної Ради Оксана Сироїд дала письмові пояснення комітету ВР з питань регламенту щодо своїх дій на вчорашньому пленарному засіданні парламенту. Про це вона заявила журналістам у кулуарах, передає кореспондент УНН.
“Можу сказати Регламентному комітету, що вони спізнилися, тому що я звернулася до Регламентного комітету відразу як тільки закрила засідання, це мій обов’язок”, — сказала О.Сироїд.
Вона зазначила, що в разі якщо пленарне засідання закривається через порушення закону у стінах ВР, то відповідно до закону про регламент, керівництво парламенту має дати пояснення комітету.
“Такі пояснення уже написані у Регламентному комітеті”, — сказала О.Сироїд.
Зазначимо, раніше в.о.голови комітету ВР з питань регламенту Павло Пинзеник закликав О.Сироїд дати пояснення щодо її дій учора під час пленарного засідання, коли воно було закрите через те, що до зали зайшли поліцейські у камуфляжі.
Нагадаємо, 15 березня у сесійну залу ВР завели невідомих. О.Сироїд достроково закрила засідання парламенту.
Також нагадаємо, О.Сироїд звернулася до ГПУ і СБУ з вимогою дати оцінку інциденту з невідомими у сесійній залі ВР.
Як повідомляв УНН, нардеп Андрій Тетерук пояснив, що з трибуни Верховної Ради виступали правоохоронці, які брали участь в інциденті біля Слов’янська.