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О.Сыроид предоставила письменные объяснения регламентному комитету ВР относительно своих действий

О.Сыроид предоставила письменные объяснения регламентному комитету ВР относительно своих действий

Киев • УНН

 • 9592 просмотра

КИЕВ. 16 марта. УНН. Вице-спикер Верховной Рады Оксана Сыроид дала письменные объяснения комитету ВР по вопросам регламента относительно своих действий на вчерашнем пленарном заседании парламента. Об этом она заявила журналистам в кулуарах, передает корреспондент УНН.

"Могу сказать Регламентному комитету, что они опоздали, потому что я обратилась в Регламентный комитет сразу как только закрыла заседание, это моя обязанность", - сказала О.Сыроид.

Она отметила, что в случае если пленарное заседание закрывается из-за нарушения закона в стенах ВР, то в соответствии с законом о регламенте, руководство парламента должен дать объяснения комитету.

"Такие объяснения уже написаны в регламентном комитете", - сказала О.Сыроид.

Отметим, ранее и.о. председателя комитета ВР по вопросам регламента Павел Пинзеник призвал О.Сыроид дать объяснения относительно  ее действий вчера во время пленарного заседания, когда оно было закрыто из-за того, что в зал вошли полицейские в камуфляже.

Напомним, 15 марта в сессионный зал ВР завели неизвестных . О.Сыроид досрочно закрыла заседание парламента .

Также напомним, О.Сыроид обратилась в ГПУ и СБУ с требованием дать оценку инциденту с неизвестными в сессионном зале ВР.

Как сообщал УНН, нардеп Андрей Тетерук пояснил, что с трибуны Верховной Рады выступали правоохранители , которые участвовали в инциденте у Славянска.

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