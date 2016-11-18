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О.Семерак: куратори з РФ стимулювали бойовиків відключати електрику для затоплення шахт

О.Семерак: куратори з РФ стимулювали бойовиків відключати електрику для затоплення шахт

Київ • УНН

 • 8964 перегляди

КИЇВ. 18 листопада. УНН. Російські куратори стимулювали бойовиків відключати електропостачання шахт для затоплення територій, забруднення шахтними водами поверхневих і підземних вод та ґрунтів. Про це розповів міністр екології та природних ресурсів Остап Семерак, передає УНН з посиланням на прес-службу Мінекології.

“У нас є зафіксовані факти, коли російські куратори стимулювали бойовиків відключати електропостачання шахт, щоб шахтні води їх затоплювали і далі несли загрозу: підтоплювали території, забруднювали шахтними водами поверхневі і підземні води, ґрунти. Куратори з РФ стимулювали бойовиків відключати електрику на шахтах, щоб їх затоплювало”, — розповів він.

Міністерство екології та природних ресурсів ініціювало включення переліку екологічних питань у поле зору місії ОБСЄ.

“На жаль, питання щодо залучення наших фахівців у місію ОБСЄ поки що не вирішено. Але ОБСЕ все ж почали звертати увагу на екологію. Крім того, наші екологи беруть участь у відповідних підгрупах у Мінську, стають на захист навколишнього середовища України”, — зазначив міністр.

За словами О.Семерака, Мінприроди передає до МЗС та Мінюсту зібрану інформацію щодо завданих збитків навколишньому середовищу на окупованих територіях.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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