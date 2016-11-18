О.Семерак: кураторы из РФ стимулировали боевиков отключать электричество для затопления шахт
Киев • УНН
КИЕВ. 18 ноября. УНН. Российские кураторы стимулировали боевиков отключать электроснабжение шахт для затопления территорий, загрязнения шахтными водами поверхностных и подземных вод и почв. Об этом рассказал министр экологии и природных ресурсов Остап Семерак, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Минэкологии.
"У нас есть зафиксированные факты, когда российские кураторы стимулировали боевиков отключать электроснабжение шахт, чтобы шахтные воды их заливали и дальше несли угрозу: подтапливали территории, загрязняли шахтными водами поверхностные и подземные воды, почвы. Кураторы из РФ стимулировали боевиков отключать электричество на шахтах, чтобы их затапливало", - рассказал он.
Министерство экологии и природных ресурсов инициировало включение перечня экологических вопросов в поле зрения миссии ОБСЕ.
"К сожалению, вопрос о привлечении наших специалистов в миссию ОБСЕ пока не решен. Но ОБСЕ все же начали обращать внимание на экологию. Кроме того, наши экологи участвуют в соответствующих подгруппах в Минске, становятся на защиту окружающей среды Украины", - отметил министр.
По словам О.Семерака, Минприроды передает в МИД и Минюст собранную информацию о причиненных убытках окружающей среде на оккупированных территориях.