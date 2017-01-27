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О.Пугачова не привезли на засідання у Дніпрі через невідповідність будівлі суду нормам безпеки

О.Пугачова не привезли на засідання у Дніпрі через невідповідність будівлі суду нормам безпеки

Київ • УНН

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ДНІПРО-КИЇВ. 27 січня. УНН. У Дніпрі суд, де має розглядатися справа підозрюваного Олександра Пугачова у вбивстві двох поліцейських, знятий з обслуговування ГУНП та конвоювання підозрюваних до будівлі суду припинено. Про це кореспонденту УНН повідомили працівники ГУНП Дніпропетровської області.

Так, під час комісійного обстеження приміщення суду були виявлені такі порушення: відсутність огородженої території для обвинувачуваних та засуджених, приміщень для тримання спецконтингенту та розміщення конвою, санвузлу для обвинувачуваних. Також неприпустимими є відсутність на вікнах металевих грат та інші порушення.

З огляду на це виникла необхідність перенесення судового засідання у справі О. Пугачова до усунення вказаних недоліків або визначення іншого місця розгляду.

Як повідомляв УНН, підозрюваного у вбивстві двох поліцейських у Дніпрі не доставили на засідання, суд перенесено.

Нагадаємо, слідчім управлінням ГУ НП Дніпропетровської області завершено досудове розслідування по справі Пугачова. Правоохоронці допитали 150 осіб та провели 44 експертизи. Слідчі прокуратури вважають, що доказів достатньо для надання покарання. Свою провину підозрюваний не визнає, зі слідчими не співпрацює.

Як повідомляв УНН, справу О.Пугачова, який застрелив двох поліцейських у Дніпрі, передали до суду. Відкриті кримінальні провадження за ст.348, ч.1 ст. 263, ч. 1 ст. 262 ККУ, а також кримінальне провадження за фактом убивства двох поліцейських та замаху на вбивство водія маршрутного таксі, за якими письмове повідомлення про підозру вручене О.Пугачову, направлені до суду.

Нагадаємо, 25 вересня 2016 року в Дніпрі водій авто, яке зупинили поліцейські, почав чинити опір і стріляти в правоохоронців. Внаслідок цього загинули патрульні: 27-річний Артем Кутушев і 36-річна Ольга Макаренко.

Підозрюваним, як заявила поліція, виявився вже розшукуваний правоохоронцями через скоєні раніше тяжкі злочини Олександр Пугачов, колишній боєць колишньої роти патрульної служби поліції особливого призначення “Торнадо”.

Нападник перед втечею теж зазнав поранення. Після затримання його прооперували в одній із лікарень Дніпра й перевели до спецзакладу для тримання під вартою.

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