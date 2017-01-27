А.Пугачева не привезли на заседание в Днепре из-за несоответствия здания суда нормам безопасности
Киев • УНН
ДНЕПР-КИЕВ. 27 января. УНН. В Днепре суд, где должно рассматриваться дело подозреваемого Александра Пугачева в убийстве двух полицейских, снят с обслуживания ГУНП и конвоирование подозреваемых в здание суда прекращено. Об этом корреспонденту УНН сообщили работники ГУНП Днепропетровской области.
Так, во время комиссионного обследования здания суда были обнаружены следующие нарушения: отсутствие огороженной территории для обвиняемых и осужденных, помещений для содержания спецконтингента и размещения конвоя, санузла для обвиняемых. Также недопустимым является отсутствие на окнах металлических решеток и другие нарушения.
Учитывая это возникла необходимость переноса судебного заседания по делу А. Пугачева до устранения указанных недостатков или определения другого места рассмотрения.
Как сообщал УНН, подозреваемого в убийстве двух полицейских в Днепре не доставили на заседание, суд перенесен .
Напомним, следственное управление ГУ НП Днепропетровской области завершено досудебное расследование по делу Пугачева. Правоохранители допросили 150 человек и провели 44 экспертизы. Следователи прокуратуры считают, что доказательств достаточно для присуждения наказания. Свою вину подозреваемый не признает, со следователями не сотрудничает.
Как сообщал УНН, дело А.Пугачева, который застрелил двух полицейских в Днепре, передали в суд. Открытые уголовные производства по ст.348, ч.1 ст. 263, ч. 1 ст. 262 УК, а также уголовное производство по факту убийства двух полицейских и покушения на убийство водителя маршрутного такси, по которым письменное уведомление о подозрении вручено А.Пугачеву, направлены в суд.
Напомним, 25 сентября 2016 года в Днепре водитель авто, которое остановили полицейские, начал сопротивляться и стрелять в полицейских. В результате погибли патрульные: 27-летний Артем Кутушев и 36-летняя Ольга Макаренко.
Подозреваемым, как заявила полиция, оказался уже разыскиваемый правоохранительными органами за совершенные ранее тяжкие преступления Александр Пугачев, бывший боец бывшей роты патрульной службы полиции особого назначения "Торнадо".
Нападавший перед бегством тоже получил ранение. После задержания его прооперировали в одной из больниц Днепра и перевели в спецучреждение для содержания под стражей.