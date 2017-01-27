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А.Пугачева не привезли на заседание в Днепре из-за несоответствия здания суда нормам безопасности

А.Пугачева не привезли на заседание в Днепре из-за несоответствия здания суда нормам безопасности

Киев • УНН

 • 10417 просмотра

ДНЕПР-КИЕВ. 27 января. УНН. В Днепре суд, где должно рассматриваться дело подозреваемого Александра Пугачева в убийстве двух полицейских, снят  с обслуживания ГУНП и конвоирование подозреваемых в здание суда прекращено. Об этом корреспонденту УНН сообщили работники ГУНП Днепропетровской области.

Так, во время комиссионного обследования здания суда были обнаружены следующие нарушения: отсутствие огороженной территории для обвиняемых и осужденных, помещений для содержания спецконтингента и размещения конвоя, санузла для обвиняемых. Также недопустимым является отсутствие на окнах металлических решеток и другие нарушения.

Учитывая это возникла необходимость переноса судебного заседания по делу А. Пугачева до устранения указанных недостатков или определения другого места рассмотрения.

Как сообщал УНН, подозреваемого в убийстве двух полицейских в Днепре не доставили на заседание, суд перенесен .

Напомним, следственное управление ГУ НП Днепропетровской области завершено досудебное расследование по делу Пугачева. Правоохранители допросили 150 человек и провели 44 экспертизы. Следователи прокуратуры считают, что доказательств достаточно для присуждения наказания. Свою вину подозреваемый не признает, со следователями не сотрудничает.

Как сообщал УНН, дело А.Пугачева, который застрелил двух полицейских в Днепре, передали в суд. Открытые уголовные производства по ст.348, ч.1 ст. 263, ч. 1 ст. 262 УК, а также уголовное производство по факту убийства двух полицейских и покушения на убийство водителя маршрутного такси, по которым письменное уведомление о подозрении вручено А.Пугачеву, направлены в суд.

Напомним, 25 сентября 2016 года в Днепре водитель авто, которое остановили полицейские, начал сопротивляться и стрелять в полицейских. В результате погибли патрульные: 27-летний Артем Кутушев и 36-летняя Ольга Макаренко.

Подозреваемым, как заявила полиция, оказался уже разыскиваемый правоохранительными органами за совершенные ранее тяжкие преступления Александр Пугачев, бывший боец ​​бывшей роты патрульной службы полиции особого назначения "Торнадо".

Нападавший перед бегством тоже получил ранение. После задержания его прооперировали в одной из больниц Днепра и перевели в спецучреждение для содержания под стражей.

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