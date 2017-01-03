О.Олесь має бути перепохований в Україні на Лук'янівському кладовищі – В.В’ятрович
Київ • УНН
КИЇВ. 3 січня. УНН. Голова Українського інституту національної пам’яті (УІНП) Володимир В’ятрович вважає, що відомий український письменник Олександр Олесь має бути перепохований в Україні на Лук'янівському кладовищі, передає УНН з посиланням на прес-службу УІНП.
“Олександр Олесь має бути перепохований в Україні. Найкраще місце для цього - алея почесних поховань на Лук'янівському кладовищі”, - зазначив В.В’ятрович.
Нагадаємо, у Чехії примусово ексгумували останки письменника О.Олеся.
Як повідомляв УНН, Є.Нищук заявив про готовність виїхати до Чехії для переправлення праху О.Олеся до України.