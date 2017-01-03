А.Олесь должен быть перезахоронен в Украине на Лукьяновском кладбище - В.Вятрович
Киев • УНН
КИЕВ. 3 января. УНН. Председатель Украинского института национальной памяти (УИНП) Владимир Вятрович считает, что известный украинский писатель Александр Олесь должен быть перезахоронен в Украине на Лукьяновском кладбище, передает УНН со ссылкой на пресс-службу УИНП.
"Александр Олесь должен быть перезахоронен в Украине. Лучшее место для этого - аллея почетных захоронений на Лукьяновском кладбище ", - отметил В.Вятрович.
Напомним, в Чехии принудительно эксгумировали останки писателя А.Олеся.
Как сообщал УНН, Е.Нищук заявил о готовности выехать в Чехию для переправки праха А.Олеся в Украину.