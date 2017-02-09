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О.Мотузяник: РФ продовжує постачати бойовикам важке озброєння

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 лютого. УНН. РФ продовжує постачати бойовикам важке озброєння в тому числі стрілецьку зброю і боєприпаси і намагається це робити приховано. Про це повідомив в ексклюзивному інтерв’ю речник Міністерства оборони з питань АТО Олександр Мотузяник, передає УНН.

О.Мотузяник: РФ продовжує постачати бойовикам важке озброєння

“Достеменно відомо те, що РФ продовжує постачати бойовикам і важке озброєння в тому числі і стрілецьку зброю і боєприпаси і людський так званий ресурс — це російські найманці, які сьогодні воюють у складі незаконних озброєних формувань. Ці всі факти нами фіксуються, вони підтверджуються. І з нашого боку що ми можемо зробити, так це посилити нашу оборону і звичайно поінформувати представників СММ ОБСЄ про те, що мали місце такі випадки”, — повідомив О.Мотузяник.

За його словами, техніка заходить в певні міста і кількість коливається. Надходять різні моделі танків, реактивної артилерії та бойових машин піхоти. Також інформація, яку вдається здобути українським розвідникам одразу оприлюднюється.

"Треба розуміти і той факт, що Росія намагається це робити приховано. Про те, що коли йдуть якісь колони вони йдуть пізно вночі, коли йде абсолютна тиша, коли люди не можуть по цих селах на кордоні вийти з домівок, тому що йде бойове супроводження. Тому та інформація, яка стає нам відомою ми невідкладно інформуємо і ОБСЄ і міжнародну спільноту. І вже через наші дипломатичні установи, ми вже маємо якось з цим боротися",- додав О.Мотузяник.

Як повідомляв УНН, речник Міністерства оборони з питань АТО Олександр Мотузяник Міністерство в ексклюзивному коментарі УНН підтвердив інформацію стосовно ротації так званих російських підрозділів на території не контрольованого Донбасу, і додав, що це впливає на кількість і характер обстрілів українських позицій.

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