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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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А.Мотузяник: РФ продолжает поставлять боевикам тяжелое вооружение

Киев • УНН

 • 13456 просмотра

КИЕВ. 9 февраля. УНН. РФ продолжает поставлять боевикам тяжелое вооружение в том числе стрелковое оружие и боеприпасы и пытается это делать скрыто. Об этом сообщил в эксклюзивном интервью пресс-секретарь Министерства обороны по вопросам АТО Александр Мотузяник, передает УНН.

А.Мотузяник: РФ продолжает поставлять боевикам тяжелое вооружение

"Точно известно, что РФ продолжает поставлять боевикам и тяжелое вооружение в том числе и стрелковое оружие и боеприпасы и человеческий так называемый ресурс - это российские наемники, которые сегодня воюют в составе незаконных вооруженных формирований. Все эти факты нами фиксируются, они подтверждаются. И с нашей стороны мы можем сделать, так это усилить нашу оборону и конечно проинформировать представителей СММ ОБСЕ о том, что имели место такие случаи", - сообщил А.Мотузяник.

По его словам, техника заходит в определенные города и количество колеблется. Поступают различные модели танков, реактивной артиллерии и боевых машин пехоты. Также информация, которую удается получить украинмким разведчикам сразу публикуется.

"Надо понимать и тот факт, что Россия пытается это делать скрыто. О том, что когда идут какие-то колонны они идут поздно ночью, когда идет абсолютная тишина, когда люди не могут по этим селам на границе выйти из дома, потому что идет боевое сопровождение. Поэтому та информация, которая становится нам известной мы безотлагательно информируем и ОБСЕ и международное сообщество. И уже через наши дипломатические учреждения, мы уже должны как-то с этим бороться", - добавил А.Мотузяник.

Как сообщал УНН, представитель Министерства обороны по вопросам АТО Александр Мотузяник в эксклюзивном комментарии УНН подтвердил информацию о ротации так называемых российских подразделений на территории неконтролируемого Донбасса, и добавил, что это влияет на количество и характер обстрелов украинских позиций.

Украинские Национальные Новости

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