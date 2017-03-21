О.Лукашенко заявив про затримання в Білорусі бойовиків, які тренувались в Україні

Під час спілкування білоруського президента в Могильові з трудовими колективами підприємств компанії “Кроноспан” один із працівників запитав про причини активізації останнім часом так званої п’ятої колони і різних опозиційних структур, на що О.Лукашенко відповів, що опозиційні структури “не спали”, а готували провокацію, тренуючись в спеціальних таборах.

“Як показала дійсність, вони (опозиційні структури — ред.) не спали, вони потихеньку готувалися, вибирали момент. Вони не тільки не спали. Ми вже кілька десятків затримали (не тих, що в автобусах, анархістів з масками), які тренувалися в таборах зі зброєю. До речі, один з таборів був в районі Бобруйська і Осиповичей. Решта таборів — в Україні. По-моєму, в Литві або в Польщі (не буду стверджувати, але десь там). Ми буквально в ці години затримали пару десятків бойовиків, які готували провокацію зі зброєю”, — сказав О.Лукашенко.

Як повідомляв УНН, Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що громадяни країни отримають можливість висловлювати свою думку в спеціально відведених місцях, і влада не допустить “дестабілізації ситуації, як це було в Україні”.