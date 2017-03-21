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А.Лукашенко заявил о задержании в Беларуси боевиков, которые тренировались в Украине

А.Лукашенко заявил о задержании в Беларуси боевиков, которые тренировались в Украине

Киев • УНН

 • 17703 просмотра

КИЕВ. 21 марта. УНН. В Беларуси задержали боевиков, проходивших подготовку в лагерях в Украине. Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко, передает УНН со ссылкой на БЕЛТА.

Во время общения белорусского президента в Могилеве с трудовыми коллективами предприятий компании "Кроноспан" один из сотрудников спросил о причинах активизации в последнее время так называемой пятой колонны и различных оппозиционных структур, на что Лукашенко ответил, что оппозиционные структуры "не спали", а готовили провокацию, тренируясь в специальных лагерях.

"Как показала действительность, они (оппозиционные структуры - ред.) не спали, они потихоньку готовились, выбирали момент. Они не только не спали. Мы уже несколько десятков задержали (не тех, что в автобусах, анархистов с масками), которые тренировались в лагерях с оружием. Кстати, один из лагерей был в районе Бобруйска и Осиповичей. Остальные лагеря - в Украине. По-моему, в Литве или в Польше (не буду утверждать, но где-то там). Мы буквально в эти часы задержали пару десятков боевиков, которые готовили провокацию с оружием", - сказал А.Лукашенко.

Как сообщал УНН, Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что граждане страны получат возможность выражать свое мнение в специально отведенных местах, и власть не допустит "дестабилизации ситуации, как это было в Украине".

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