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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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О.Лукашенко закликав Росію не ускладнювати відносини з Білоруссю

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 лютого. УНН. Президент Білорусі Олександр Лукашенко закликав Росію знаходити "вузькі місця" в інтеграції двох країн і "склеювати" відносини, а не приймати рішення, які будуть їх ускладнювати". Про це він заявив під час зустрічі з губернатором Костромської області РФ, передає УНН з посиланням на РІА Новости.

О.Лукашенко закликав Росію не ускладнювати відносини з Білоруссю

"Навіщо ми створювали єдиний економічний простір не тільки в нашій Союзній державі, а й в ЄврАзЕС? Торік ми гримнули відсотків на 40 в ЄврАзЕС і в цьому році - на 20. Всього - на 60% за два роки. Ось створили інтеграцію... мене це хвилює, я про це говорю, але це викликає якесь нерозуміння, відторгнення в Москві та в Мінську... але про це треба говорити, треба ці вузькі місця знаходити, якось склеювати наші відносини ", - сказав О.Лукашенко.

Він також зазначив, що в основі двосторонніх відносин лежить економіка.

"Замість того, щоб об'єднувати, склеювати, усувати негатив, Сан Санич (Суриков, посол Росії в Мінську - ред.) з сьогоднішнього дня вводить заборону на поставки яловичини (з Мінської області - ред.) до Росії", - зазначив білоруський президент.

Нагадаємо, Білорусь подала в суд на РФ через скорочення поставок нафти.

Як повідомляв УНН, Росія встановить прикордонну зону на кордоні з Білоруссю.

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