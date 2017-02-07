А.Лукашенко призвал Россию не усложнять отношения с Беларусью

"Зачем мы создавали единое экономическое пространство не только в нашем Союзном государстве, но и в ЕврАзЭС? В прошлом году мы упали процентов на 40 в ЕврАзЭС и в этом году - на 20. Всего - на 60% за два года. Вот создали интеграцию... меня это волнует, я об этом говорю, но это вызывает какое-то непонимание, отторжение в Москве и в Минске... но об этом надо говорить, надо эти узкие места находить, как-то склеивать наши отношения", - сказал А.Лукашенко.

Он также отметил, что в основе двусторонних отношений лежит экономика.

"Вместо того, чтобы объединять, склеивать, устранять негатив, Сан Саныч (Суриков, посол России в Минске - ред.) с сегодняшнего дня вводит запрет на поставки говядины (с Минской области - ред.) в Россию", - отметил белорусский президент.

Напомним, Беларусь подала в суд на РФ из-за сокращения поставок нефти.

Как сообщал УНН, Россия установит пограничную зону на границе с Беларусью.