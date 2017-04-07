О.Лукашенко розповів про неготовність Росії до союзу з Білоруссю
Київ • УНН
КИЇВ. 7 квітня. УНН. Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив про неготовність Росії до формування "справжньої союзної держави", передає УНН з посиланням на прес-службу президента Республіки Білорусь.
“Ми сьогодні до цього не готові. І не стільки білоруси, скільки росіяни, російське керівництво. Але треба тоді вирішувати інші питання”, — заявив він.
Білоруський лідер зазначив, що говорити про повноцінне формування такої держави з властивою йому атрибутикою — загальною конституцією, єдиною валютою — поки що не доводиться.
Він додав, що відсутність рівноправності Москви і Мінська є причиною економічних проблем Білорусі.
“Ми, наші підприємства, отримуємо природний газ в п’ять разів дорожче, аніж Росія. А загальний ринок, як там конкурувати? Ось і доводиться собівартість скорочувати, щоб відповідну ціну тримати, і людям зарплату меншу виплачувати та проводити інші заходи. І модернізацію складно вести, тому що прибуток зменшується”, - повідомив білоруський лідер.
О.Лукашенко закликав Москву в умовах кризи не замикатися в національних рамках.
“Той момент, який повинен нас штовхати до єднання, до об’єднання, а ми, навпаки, створюємо проблеми, для того, щоб не об’єднуватися, а розходитися в різні боки”, — сказав він.
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