А.Лукашенко рассказал о неготовности России к союзу с Беларусью
Киев • УНН
КИЕВ. 7 апреля. УНН. Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о неготовности России к формированию "настоящего союзного государства", передает УНН со ссылкой на пресс-службу президента Республики Беларусь.
"Мы сегодня к этому не готовы. И не столько белорусы, сколько россияне, российское руководство. Но надо тогда решать другие вопросы", - заявил он.
Белорусский лидер отметил, что говорить о полноценном формировании такого государства с присущей ему атрибутикой - общей конституцией, единой валютой - пока не приходится.
Он добавил, что отсутствие равноправия Москвы и Минска является причиной экономических проблем Беларуси.
"Мы, наши предприятия, получаем природный газ в пять раз дороже, чем Россия. А общий рынок, как там конкурировать? Вот и приходится себестоимость сокращать, чтобы соответствующую цену держать, и людям зарплату меньше выплачивать и проводить другие мероприятия. И модернизацию сложно вести, потому что прибыль уменьшается", - сообщил белорусский лидер.
А.Лукашенко призвал Москву в условиях кризиса не замыкаться в национальных рамках.
"Тот момент, который должен нас толкать к единению, к объединению, а мы, наоборот, создаем проблемы, для того, чтобы не объединяться, а расходиться в разные стороны", - сказал он.
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