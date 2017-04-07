А.Лукашенко рассказал о неготовности России к союзу с Беларусью

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 54354 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 105617 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 162656 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 119481 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 118360 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 113544 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104949 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107254 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103730 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 155460 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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А.Лукашенко рассказал о неготовности России к союзу с Беларусью

А.Лукашенко рассказал о неготовности России к союзу с Беларусью

Киев  •  УНН

 • 19996 просмотра

КИЕВ. 7 апреля. УНН. Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о неготовности России к формированию "настоящего союзного государства", передает УНН со ссылкой на пресс-службу президента Республики Беларусь.

"Мы сегодня к этому не готовы. И не столько белорусы, сколько россияне, российское руководство. Но надо тогда решать другие вопросы", - заявил он.

Белорусский лидер отметил, что говорить о полноценном формировании такого государства с присущей ему атрибутикой - общей конституцией, единой валютой - пока не приходится.

Он добавил, что отсутствие равноправия Москвы и Минска является причиной экономических проблем Беларуси.

"Мы, наши предприятия, получаем природный газ в пять раз дороже, чем Россия. А общий рынок, как там конкурировать? Вот и приходится себестоимость сокращать, чтобы соответствующую цену держать, и людям зарплату меньше выплачивать и проводить другие мероприятия. И модернизацию сложно вести, потому что прибыль уменьшается", - сообщил белорусский лидер.

А.Лукашенко призвал Москву в условиях кризиса не замыкаться в национальных рамках.

"Тот момент, который должен нас толкать к единению, к объединению, а мы, наоборот, создаем проблемы, для того, чтобы не объединяться, а расходиться в разные стороны", - сказал он.

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