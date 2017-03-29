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О.Лукашенко поговорить із В.Путіним про "єдиний ринок без дискримінації"

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 березня. УНН. Президенти Росії і Білорусі — Володимир Путін і Олександр Лукашенко — в ході зустрічі, запланованої на 3 квітня, обговорять тему “єдиного ринку без вилучень і дискримінацій”. Про це сьогодні повідомив журналістам заступник прем’єр-міністра Республіки Білорусь Володимир Семашко, передає УНН із посиланням на БелаПАН.

“Я не можу констатувати, що все в наших відносинах є сприятливим. Є певні відкочування. Теми єдиного ринку без вилучень і виключення неправильних дій будуть обговорюватися в понеділок, 3 квітня, на рівні глав держав”, – сказав В.Семашко.

Також, за його словами, обговорять, “що треба зробити, щоб створити більш сприятливі умови для роботи без усяких дискримінацій”.

В.Семашко зазначив, що 10 років тому 70 – 75% білоруського експорту “продавалося в нашу дружню країну Росію, і це було не дуже правильно, тому ми проводимо диверсифікацію експорту”. За словами чиновника, у 2016 році частка РФ у білоруському експорті зменшилася до 52%.

Як наголошується в повідомленні, з кінця 2015 року між Мінськом і Москвою не врегульоване питання вартості природного газу, який постачається Росією. Суму недоплати російські чиновники оцінюють уже в 600 млн доларів. У зв’язку з цим РФ значно скоротила постачання нафти на білоруські нафтопереробні заводи.

Попри це, О.Лукашенко на зустрічі з послом Вірменії заявив, що у нього з В.Путіним “блискучі відносини”.

“Підберемо час, зустрінемося. Якщо є якісь проблеми, ми їх вирішимо. Без посередників ми вирішимо, удвох, і нам не потрібне ніяке посередництво. Ми рідні брати, нам ділити нічого. Я йому якось публічно сказав: можливо, ще буде час, коли доведеться спиною до спини стати і відстрілюватися, ну, як військові люди говорять”, – сказав білоруський президент.

Тим часом О.Лукашенку не вдалося зустрітися з В.Путіним під час тижневого відпочинку в Сочі у другій половині лютого, хоча в попередні роки такі неформальні зустрічі на російському курорті проводились.

Не відбулося й засідання Вищої держради Союзної держави Білорусі і Росії, проведення якого анонсувалося в лютому.

Остання зустріч президентів РФ і Білорусі відбулася 22 листопада 2016 року в Москві.

Як повідомляв УНН, на початку лютого О.Лукашенко заявив, що Білорусь подала в суд на РФ у зв’язку зі скороченням поставок у країну російської нафти.

Рішення Росії облаштувати прикордонну зону з Білоруссю він назвав порушенням міждержавної угоди про кордон і “політичним випадом”.

Раніше в Міністерстві закордонних справ Білорусі повідомили, що Росія без попередження прийняла рішення про встановлення прикордонних зон.

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