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А.Лукашенко поговорит с В.Путиным о "едином рынке без дискриминации"

А.Лукашенко поговорит с В.Путиным о "едином рынке без дискриминации"

Киев • УНН

 • 10374 просмотра

КИЕВ. 29 марта. УНН. Президенты России и Беларуси — Владимир Путин и Александр Лукашенко — в ходе встречи, запланированной на 3 апреля, обсудят тему “единого рынка без изъятий и дискриманиций”. Об этом сегодня сообщил журналистам заместитель премьер-министра Республики Беларусь Владимир Семашко, передает УНН со ссылкой на БелаПАН.

“Я не могу констатировать, что все в наших отношениях благоприятно. Есть определенные откаты. Темы единого рынка без изъятий и исключения неправильных действий будут обсуждаться в понедельник, 3 апреля, на уровне глав государств”, — сказал В.Семашко.

Также, по его словам, обсудят, “что надо сделать, чтобы создать более благоприятные условия для работы без всяких дискриминаций”.

В.Семашко отметил, что 10 лет назад 70-75% белорусского экспорта “продавалось в нашу дружественную страну Россию, и это было не очень правильно, поэтому мы проводим диверсификацию экспорта”. По словам чиновника, в 2016 году доля РФ в белорусском экспорте уменьшилась до 52%.

Как отмечается в сообщении, с конца 2015 года между Минском и Москвой не урегулирован вопрос стоимости поставляемого Россией природного газа. Сумму недоплаты российские чиновники оценивают уже в 600 млн долларов. В связи с этим РФ значительно сократила поставки нефти на белорусские нефтеперерабатывающие заводы.

Тем не менее, А.Лукашенко на встрече с послом Армении заявил, что у него с В.Путиным “блестящие отношения”.

“Подберем время, встретимся. Если есть какие-то проблемы, мы их решим. Без посредников мы решим, вдвоем, и нам не надо никакое посредничество. Мы родные братья, нам делить нечего. Я ему как-то публично сказал: может быть, еще будет время, когда придется спиной к спине стать и отстреливаться, ну, как военные люди говорят”, — сказал белорусский президент.

Между тем, А.Лукашенко не удалось встретиться с В.Путиным во время недельного отдыха в Сочи во второй половине февраля, хотя в предыдущие годы такие неформальные встречи на российском курорте проводились.

Не состоялось и заседание Высшего госсовета Союзного государства Беларуси и России, проведение которого анонсировалось в феврале.

Последняя встреча президентов РФ и Беларуси состоялась 22 ноября 2016 года в Москве.

Як сообщал УНН, в начале февраля А.Лукашенко заявил, что Беларусь подала в суд на РФ в связи с сокращением поставок в страну российской нефти.

Решение России обустроить приграничную зону с Беларусью он назвал нарушением межгосударственного соглашения о границе и “политическим выпадом”.

Ранее в Министерстве иностранных дел Беларуси сообщили, что Россия без предупреждения приняла решение об установлении пограничных зон.

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