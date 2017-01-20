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О.Лукашенко: Білорусі не потрібні чужі мігранти

О.Лукашенко: Білорусі не потрібні чужі мігранти

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 січня. УНН. Президент Білорусі Олександр Лукашенко прокоментував питання створення в країні центрів тимчасового утримання мігрантів, заявивши, що Білорусі не потрібні чужі мігранти, передає УНН з посиланням на БЕЛТА.

“У нас є якісь угоди з ЄС з міграції. Вони нібито виділяють нам кошти на облаштування місць перебування мігрантів... У засобах масової інформації, я дивлюся, деякі наші кричать про те, що ми мало не перетворюємо Білорусь в „відстійник“. Хочу попередити, що ніякого „відстійника“ в Білорусі бути не повинно. Нам чужі мігранти тут не потрібні”, — заявив О.Лукашенко.

Як повідомляв УНН, Білорусь запровадить безвіз на 5 днів для громадян 80 держав.

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