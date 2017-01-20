А.Лукашенко: Беларуси не нужны чужие мигранты

"У нас есть какие-то соглашения с ЕС по миграции. Они якобы выделяют нам средства на обустройство мест пребывания мигрантов... В средствах массовой информации, я смотрю, некоторые наши кричат ​​о том, что мы чуть ли не превращаем Беларусь в "отстойник". Хочу предупредить, что никакого "отстойника" в Беларуси быть не должно. Нам чужие мигранты здесь не нужны", - заявил А.Лукашенко.

Как сообщал УНН, Беларусь введет безвиз на 5 дней для граждан 80 государств.