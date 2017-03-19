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О.Лень провів результативну гру проти БК “Орландо”

О.Лень провів результативну гру проти БК “Орландо”

Київ • УНН

 • 10196 перегляди

КИЇВ. 19 березня. УНН. Баскетбольний клуб “Фінікс Санс” українця Олексія Леня на домашньому паркеті в регулярному чемпіонаті НБА приймав “Орландо Меджик”, передає кореспондент УНН.

Наш співвітчизник з’явився у стартовому складі та відзначився результативним проходом та добив м’яч згори після промаху напарника. У другій половині О.Лень виборов підбирання на чужому кільці та забив ще два очки.

Загалом “бігмен” здобув 9 очок (3/12 двоочкові, 3/4 штрафні), 10 підбирань, 3 перехоплення, 2 блок-шоти і 2 передачі при 2 втратах за 28:02 хвилини. Проте “Санс” зазнали поразки 103:109.

Примітно, що найрезультативнішим виконавцем баталії став форвард “Санс” Ті Джей Воррен — 26 балів.

Зауважимо, що “Фінікс” мають 22 перемоги і 47 поразок — 14 місце на Заході. “Орландо” з 25 виграшами в 70 поєдинках посідають 14 щабель на Сході.

Нагадаємо, 16 березня у матчі чемпіонату НБА "Фінікс Санс" українця Олексія Леня приймав на власному паркеті іншого представника Західної конференції Асоціації "Сакраменто Кінгс".

Українські Національні Новини

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