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США подтвердили возобновление обмена разведданными с Украиной
08:46 • 22593 просмотра

США подтвердили возобновление обмена разведданными с Украиной

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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 112760 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 128070 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 136562 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 128489 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 120062 просмотра

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ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
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А.Лень провел результативную игру против БК "Орландо"

А.Лень провел результативную игру против БК "Орландо"

Киев  •  УНН

 • 10195 просмотра

КИЕВ. 19 марта. УНН. Баскетбольний клуб "Финикс Санс" украинца Алексея Леня на домашнем паркете в регулярном чемпионате НБА принимал "Орландо Мэджик", передает корреспондент УНН.

Наш соотечественник появился в стартовом составе и отметился результативным проходом и добил мяч сверху после промаха партнера. Во второй половине О.Лень завоевал подбор на чужом кольце и забил еще два очка.

В целом "бигмен" получил 9 очков (3/12 двухочковые, 3/4 штрафные), 10 подборов, 3 перехвата, 2 блок-шота и 2 передачи при 2 потерях за 28:02 минуты. Однако "Санс" потерпели поражение 103:109.

Примечательно, что самым результативным исполнителем баталии стал форвард "Санс" Ти Джей Уоррен - 26 баллов.

Заметим, что "Финикс" имеют 22 победы и 47 поражений - 14 место на Западе. "Орландо" с 25 выигрышами в 70 поединках занимают 14 ступень на Востоке.

Напомним, 16 марта в матче чемпионата НБА "Финикс Санс" украинца Алексея Леня принимал на своем паркете другого представителя Западной конференции Ассоциации "Сакраменто Кингс".

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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