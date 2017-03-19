А.Лень провел результативную игру против БК "Орландо"

Наш соотечественник появился в стартовом составе и отметился результативным проходом и добил мяч сверху после промаха партнера. Во второй половине О.Лень завоевал подбор на чужом кольце и забил еще два очка.

В целом "бигмен" получил 9 очков (3/12 двухочковые, 3/4 штрафные), 10 подборов, 3 перехвата, 2 блок-шота и 2 передачи при 2 потерях за 28:02 минуты. Однако "Санс" потерпели поражение 103:109.

Примечательно, что самым результативным исполнителем баталии стал форвард "Санс" Ти Джей Уоррен - 26 баллов.

Заметим, что "Финикс" имеют 22 победы и 47 поражений - 14 место на Западе. "Орландо" с 25 выигрышами в 70 поединках занимают 14 ступень на Востоке.

Напомним, 16 марта в матче чемпионата НБА "Финикс Санс" украинца Алексея Леня принимал на своем паркете другого представителя Западной конференции Ассоциации "Сакраменто Кингс".