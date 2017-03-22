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О.Лень оформив восьмий дабл-дабл в сезоні НБА

О.Лень оформив восьмий дабл-дабл в сезоні НБА

Київ • УНН

 • 13793 перегляди

КИЇВ. 22 березня. УНН. У матчі регулярного сезону НБА український центровий "Фінікс Санс" Олексій Лень провів результативну виїзну гру проти "Маямі Хіт", передає кореспондент УНН.

О.Лень провів на паркеті без замін першу чверть в якій порадував публіку в "Амерікан Ейрлайнс арені" двома алей-упами та ще одним слем-данком. У наступному відрізку українець виправив промах партнера, добивши згори м'яч у кільце. У другій частині протистояння "бігмен" закинув середній кидок.

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Загалом центровий відіграв 35:33 хвилини на паркеті за які оформив дабл-дабл – 12 очок (5/13 двоочкові, 2/2 штрафні) + 11 підбирань. Також баскетболіст поставив суперникам 4 блок-шоти, повторивши найкращий персональний показник в сезоні.

Попри цифри О.Леня "Фінікс" зазнав 49 поразки – 97:112.

Варто відзначити, що для "бігмена" даний дабл-дабл став 8-м в сезоні та 37 в чотирирічній кар'єрі НБА.

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