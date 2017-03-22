А.Лень оформил восьмой дабл-дабл в сезоне НБА

А.Лень провел на паркете без замен первую четверть за которую порадовал публику на "Американ Эйрлайнс арене" двумя аллей-упами и еще одним слэм-данком. В следующем отрезке украинец исправил промах партнера, добив сверху мяч в кольцо. Во второй части противостояния "бигмен" забросил средний бросок.

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В общем центровой сыграл 35:33 минут на паркете за которые оформил дабл-дабл - 12 очков (5/13 двухочковые, 2/2 штрафные) + 11 подборов. Также баскетболист поставил соперникам 4 блок-шота, повторив лучший персональный показатель в сезоне.

Несмотря на цифры А.Леня "Финикс" потерпел 49 поражение - 97:112.

Стоит отметить, что для "бигмена" данный дабл-дабл стал 8-м в сезоне и 37 в четырехлетней карьере НБА.