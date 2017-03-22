А.Лень оформил восьмой дабл-дабл в сезоне НБА
Киев • УНН
КИЕВ. 22 марта. УНН. В матче регулярного сезона НБА украинский центровой "Финикс Санс" Алексей Лень провел результативную выездную игру против "Майами Хит", передает корреспондент УНН.
А.Лень провел на паркете без замен первую четверть за которую порадовал публику на "Американ Эйрлайнс арене" двумя аллей-упами и еще одним слэм-данком. В следующем отрезке украинец исправил промах партнера, добив сверху мяч в кольцо. Во второй части противостояния "бигмен" забросил средний бросок.
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В общем центровой сыграл 35:33 минут на паркете за которые оформил дабл-дабл - 12 очков (5/13 двухочковые, 2/2 штрафные) + 11 подборов. Также баскетболист поставил соперникам 4 блок-шота, повторив лучший персональный показатель в сезоне.
Несмотря на цифры А.Леня "Финикс" потерпел 49 поражение - 97:112.
Стоит отметить, что для "бигмена" данный дабл-дабл стал 8-м в сезоне и 37 в четырехлетней карьере НБА.