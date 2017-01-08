О.Караваєв відзначився дебютним голом за "Фенербахче"

Український хавбек вийшов на заміну в середині першого тайму зустрічі проти “Денізліспора” замість Волкана Шена, а на 43-й хвилині відзначився з другої спроби після передачі екс-футболіста київського “Динамо” Джермейна Ленса.

Окрім того, у другому таймі О.Караваєв віддав гольову передачу на Саліха Учана, який довів рахунок в матчі до 4:0 на користь стамбульської команди.

Відзначимо, що загалом поєдинок завершився перемогою “Фенербахче” 5:1.

Як повідомляв УНН, “Фенербахче” взяв в оренду у “Шахтаря” О.Караваєва до кінця поточного сезону.