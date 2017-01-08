А.Караваев отличился дебютным голом за "Фенербахче"
Киев • УНН
КИЕВ. 8 января. УНН. Новичок турецкого "Фенербахче" украинский полузащитник Александр Караваев оформил первый забитый мяч за турецкий клуб, сообщает УНН со ссылкой на сайт команды.
Украинский хавбек вышел на замену в середине первого тайма встречи против "Денизлиспора" вместо Волкана Шена, а на 43-й минуте отличился со второй попытки после передачи экс-футболиста киевского "Динамо" Джермейна Ленса.
Кроме того, во втором тайме А.Караваев отдал голевую передачу на Салиха Учана, который довел счет в матче до 4: 0 в пользу стамбульской команды.
Отметим, что в целом поединок завершился победой "Фенербахче" 5: 1.
Как сообщал УНН, "Фенербахче" взял в аренду у "Шахтера" А.Караваева до конца текущего сезона.