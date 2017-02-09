О.Гончаренко про розпис стіни біля посольства ФРН: жодного вандалізму, це політична акція

“Це, дійсно, моя особиста приватна позиція. Якби повторити це, я обов’язково знову зробив би таку акцію, бо вважаю, що вона привернула увагу до цієї ситуації не лише в Україні, але й, в тому числі, в Німеччині. Там побачили, що позиція посла ФРН в Україні, коли він повторює меседжі російської пропаганди, це нікуди не годиться і так не може бути”, — сказав парламентарій.

“Берлінська стіна існує для того, щоб на ній робити політичний протест, в тому числі і шляхом політичного графіті. В самому Берліні стіна розписана знизу і до самого верху. Таким чином я висловив свій політичний протест в абсолютно європейський спосіб. Звичайно, жодного вандалізму чи хуліганства в цьому немає”, — наголосив він.