О.Гончаренко про розпис стіни біля посольства ФРН: жодного вандалізму, це політична акція
Київ • УНН
КИЇВ. 9 лютого. УНН. Немає жодного вандалізму у розпису фрагменту Берлінської стіни біля посольства ФРН у Києві — це політична акція. Про це в ефірі “5 каналу” заявив заступник голови фракції “Блок Петра Порошенка” Олексій Гончаренко, передає УНН.
“Це, дійсно, моя особиста приватна позиція. Якби повторити це, я обов’язково знову зробив би таку акцію, бо вважаю, що вона привернула увагу до цієї ситуації не лише в Україні, але й, в тому числі, в Німеччині. Там побачили, що позиція посла ФРН в Україні, коли він повторює меседжі російської пропаганди, це нікуди не годиться і так не може бути”, — сказав парламентарій.
“Берлінська стіна існує для того, щоб на ній робити політичний протест, в тому числі і шляхом політичного графіті. В самому Берліні стіна розписана знизу і до самого верху. Таким чином я висловив свій політичний протест в абсолютно європейський спосіб. Звичайно, жодного вандалізму чи хуліганства в цьому немає”, — наголосив він.