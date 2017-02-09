А.Гончаренко о росписи стены у посольства ФРГ: никакого вандализма, это политическая акция

"Это, действительно, моя личная частная позиция. Если бы повторить это, я обязательно снова сделал бы такую ​​акцию, потому что считаю, что она привлекла внимание к этой ситуации не только в Украине, но и, в том числе, в Германии. Там увидели, что позиция посла ФРГ в Украине, когда он повторяет месседжи российской пропаганды, это никуда не годится и так не может быть ", - сказал парламентарий.

"Берлинская стена существует для того, чтобы на ней делать политический протест, в том числе и путем политического граффити. В самом Берлине стена расписана снизу и до самого верха. Таким образом я выразил свой политический протест в абсолютно европейском образе. Конечно, никакого вандализма или хулиганства в этом нет ", - подчеркнул он.