А.Гончаренко о росписи стены у посольства ФРГ: никакого вандализма, это политическая акция
Киев • УНН
КИЕВ. 9 февраля. УНН. Нет никакого вандализма в росписи фрагмента Берлинской стены у посольства ФРГ в Киеве - это политическая акция. Об этом в эфире "5 канала" заявил заместитель председателя фракции "Блок Петра Порошенко" Алексей Гончаренко, передает УНН.
"Это, действительно, моя личная частная позиция. Если бы повторить это, я обязательно снова сделал бы такую акцию, потому что считаю, что она привлекла внимание к этой ситуации не только в Украине, но и, в том числе, в Германии. Там увидели, что позиция посла ФРГ в Украине, когда он повторяет месседжи российской пропаганды, это никуда не годится и так не может быть ", - сказал парламентарий.
"Берлинская стена существует для того, чтобы на ней делать политический протест, в том числе и путем политического граффити. В самом Берлине стена расписана снизу и до самого верха. Таким образом я выразил свой политический протест в абсолютно европейском образе. Конечно, никакого вандализма или хулиганства в этом нет ", - подчеркнул он.