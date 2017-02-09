О.Гончаренко назвав інцидент біля Берлінської стіни "висловленням позиції"

"Я висловив свою особисту позицію, на що маю повне право, і зробив це демократичним чином. Абсолютно так, як це робиться у всьому світі, у вільному демократичному суспільстві. Так, звичайно, для "совка" це неприйнятно: як це, взяти на стіні щось написати? О боже, розмалювали стіну", - прокоментував О.Гончаренко.

"Сьогодні Берлінська стіна, яка колись була символом кремлівської окупації Європи, це символ свободи, тому що його розбили. Чого він там стоїть? Вони нагадують, що вони були під окупацією і вони це розбили, вони отримали свободу. Сьогодні нас, українців, намагаються закабалити ті ж. І ми демонструємо своє ставлення. Це цілком нормально", - додав депутат.

Нагадаємо, вранці 8 лютого, нардеп О.Гончаренко на знак протесту проти заяви Е.Райхеля про вибори на Донбасі розмалював фрагмент Берлінської стіни у Києві, встановлений біля посольства Німеччини.

У МЗС Німеччини назвали поведінку О.Гончаренка абсолютно неадекватною.