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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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А.Гончаренко назвал инцидент возле Берлинской стены "выражением позиции"

Киев • УНН

 • 10306 просмотра

КИЕВ. 9 февраля. УНН. Народный депутат Алексей Гончаренко считает, что разрисовал Берлинскую стену "демократическим европейским образом". Об этом он сказал в комментарии журналистам в эфире "112 Украина", передает УНН.

А.Гончаренко назвал инцидент возле Берлинской стены "выражением позиции"

"Я выразил свою личную позицию, на что имею полное право, и сделал это демократическим образом. Абсолютно так, как это делается во всем мире, в свободном демократическом обществе. Да, конечно, для "совка" это неприемлемо: как это, взять на стене что-то написать? О боже, разрисовали стену", - прокомментировал А.Гончаренко.

"Сегодня Берлинская стена, которая некогда была символом кремлевской оккупации Европы, это символ свободы, потому что ее разбили. Чего он там стоит? Они напоминают, что они были под оккупацией и они это разбили, они получили свободу. Сегодня нас, украинцев , пытаются закабалить те же. И мы демонстрируем свое отношение. Это вполне нормально", - добавил депутат.

Напомним, утром 8 февраля, нардеп А.Гончаренко в знак протеста против заявления э.Райхеля о выборах на Донбассе разрисовал фрагмент Берлинской стены в Киеве, установленный возле посольства Германии.

В МИД Германии назвали поведение А.Гончаренко абсолютно неадекватным.

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