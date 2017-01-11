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О.Фалькович: керівник КП “Кіровгеологія” не має права займатися бізнесом

О.Фалькович: керівник КП “Кіровгеологія” не має права займатися бізнесом

Київ • УНН

 • 7767 перегляди

КИЇВ. 11 січня. УНН. Керівник казенного підприємства Віталій Нельга, не зважаючи на та, що обіймає дежпосаду, продовжує керувати приватною фірмою. І така практика є незаконною, вважає експерт у галузі урановидобутку Олексій Фалькович. Про це він повідомив у коментарі УНН.

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“Якщо людина займає таку посаду (директор "Кіровгеологія“ — ред.), вона взагалі не може мати якийсь бізнес”, - сказав О.Фалькович.

Також він зазначив, що такі дії є незаконними і за них передбачена певна відповідальність.

Нагадаємо, будучи директором КП “Кіровгеологія”, В.Нельга продовжує очолювати приватну фармкомпанія ТОВ “Інлайф”.

Також нагадаємо, В.Нельга вніс більше мільйона гривень у статутний фонд приватної фармкомпанія ТОВ “ФАРМЛОГІСТІК”.

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