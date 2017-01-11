А.Фалькович: руководитель КП "Кировгеология" не имеет права заниматься бизнесом
Киев • УНН
КИЕВ. 11 января. УНН. Руководитель казенного предприятия Виталий Нельга, несмотря на та, что занимает госдолжность, продолжает руководить частной фирмой. И такая практика является незаконной, считает эксперт в области уранодобычи Алексей Фалькович. Об этом он сообщил в комментарии УНН.
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"Если человек занимает такую должность (директор "Кировгеология" - ред.), он вообще не может иметь какой-то бизнес", - сказал А.Фалькович.
Также он отметил, что такие действия являются незаконными и за них предусмотрена определенная ответственность.
Напомним, будучи директором КП "Кировгеология", В.Нельга продолжает возглавлять частную фармкомпанию ООО "Инлайф".
Также напомним, В.Нельга внес более миллиона гривен в уставный фонд частной фармкомпания ООО "Фармлогистик".