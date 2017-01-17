О.Долгополов вийшов у друге коло Australian Open
Київ • УНН
КИЇВ. 17 січня. УНН. Український тенісист Олександр Долгополов пробився до другого раунду Відкритого чемпіонату Австралії - Australian Open, повідомляє УНН з посиланням на Тенісний портал України.
У матчі першого раунду киянин у напруженому матчі зломив опір хорвата Борна Чоріча – 6:3, 6:4, 3:6, 7:6 (7).
У четвертій партії перший номер чоловічого тенісу України вів 5:2, але дозволив суперникові зрівняти рахунок в партії.
Українець не зміг реалізувати кілька матчболів в 10-му і 12-му геймах сету і ще два на тайбрейку. Киянин відіграв сетбол при рахунку 7:6 на тайбрейку, після чого послідувала подвійна помилка хорвата, що принесла О.Долгополову черговий матчбол, який йому вдалося реалізувати.
Варто відзначити, що наступним суперником О.Долгополова стане шостий сіяний француз Гаель Монфіс.
Нагадаємо, що завтра О.Долгополов стартуватиму в парному розряді. Наш тенісист в дуеті з австрійцем Геральдом Мельцером зіграє з іспанською парою Фелісіано Лопес/Марк Лопес, п'ятими сіяними на турнірі.