А.Долгополов вышел во второй круг Australian Open
Киев • УНН
КИЕВ. 17 января. УНН. Украинский теннисист Александр Долгополов пробился во второй раунд Открытого чемпионата Австралии - Australian Open, сообщает УНН со ссылкой на Теннисный портал Украины.
В матче первого раунда киевлянин в напряженном матче сломил сопротивление хорвата Борна Чорича - 6:3, 6:4, 3:6, 7:6 (7).
В четвертой партии первый номер мужского тенниса Украины вел 5:2, но позволил сопернику сравнять счет в партии.
Украинец не смог реализовать несколько матчболов в 10-м и 12-м геймах сета и еще два на тайбрейке. Киевлянин сыграл сетбол при счете 7:6 в тайбрейке, после чего последовала двойная ошибка хорвата, которая принесла А.Долгополову очередной матчбол, который ему удалось реализовать.
Стоит отметить, что следующим соперником А.Долгополова станет шестой сеяный француз Гаэль Монфис.
Напомним, что завтра А.Долгополов будет стартовать в парном разряде. Наш теннисист в дуэте с австрийцем Геральдом Мельцером сыграет с испанской парой Фелисиано Лопес/Марк Лопес, пятыми сеяными на турнире.