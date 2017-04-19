О.Долгополов після перерви заявився на турнір в Мадриді

О.Долгополов не виходив на корти з кінця березня, коли через травму привідного м'яза був змушений достроково завершити боротьбу в стартовому поєдинку Мастерса в Маямі. Також спортсмен не зміг допомогти збірній України в матчі Кубка Девіса проти команди Португалії. Окрім того, тенісист пропускав перший ґрунтовий Мастерс сезону в Монте-Карло, який проходить на цьому тижні.

Повідомляється, що разом з українцем, який займає в рейтингу АТР 68-е місце, в заявці учасників відбіркового етапу "Mutua Madrid Open" виявилися Борна Чорич (49 ракетка світу), Ніколас Альмагро (57), Ніколя Маю (47), Мартін Кліжан (61), Кевін Андресон (67) та інші.

Відзначимо, що кращий результат першої ракетки України на турнірі в Мадриді - чвертьфінал в 2012-му році. У минулому сезоні О.Долгополов зупинився у другому колі, поступившись у трьох партіях Мілошу Раонічу.

Як повідомляв УНН, у 2017 році О.Долгополов вже встиг виграти титул на турнірі ATP World Tour 250 в Буенос-Айресі.