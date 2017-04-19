А.Долгополов после перерыва заявился на турнир в Мадриде

А.Долгополов не выходил на корты с конца марта, когда из-за травмы приводящей мышцы был вынужден досрочно завершить борьбу в стартовом поединке Мастерса в Майами. Также спортсмен не смог помочь сборной Украины в матче Кубка Дэвиса против команды Португалии. Кроме того, теннисист пропускал первый грунтовый Мастерс сезона в Монте-Карло, который проходит на этой неделе.

Сообщается, что вместе с украинцем, занимающий в рейтинге АТР шестьдесят восьмой место, в заявке участников отборочного этапа "Mutua Madrid Open" оказались Чорич (49 ракетка мира), Николас Альмагро (57), Николя Маю (47), Мартин Клижан (61), Кевин Андресон (67) и другие.

Отметим, что лучший результат первой ракетки Украины на турнире в Мадриде - четвертьфинал в 2012 году. В прошлом сезоне А.Долгополов остановился во втором круге, уступив в трех партиях Раонич.

Как сообщал УНН, в 2017 году А.Долгополов уже успел выиграть титул на турнире ATP World Tour 250 в Буэнос-Айресе .