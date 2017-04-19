А.Долгополов после перерыва заявился на турнир в Мадриде

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 27192 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 91797 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 147144 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 113033 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 114303 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 111161 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 103262 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
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Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103303 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
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А.Долгополов после перерыва заявился на турнир в Мадриде

А.Долгополов после перерыва заявился на турнир в Мадриде

Киев  •  УНН

 • 10631 просмотра

КИЕВ. 19 апреля. УНН. Первая ракетка мужского тенниса Украины Александр Долгополов подал заявку на выступление в квалификации второго почвенного Мастерса сезона "Mutua Madrid Open", который состоится в Мадриде, передает УНН со ссылкой на сайт Большого тенниса Украины.

А.Долгополов не выходил на корты с конца марта, когда из-за травмы приводящей мышцы был вынужден досрочно завершить борьбу в стартовом поединке Мастерса в Майами. Также спортсмен не смог помочь сборной Украины в матче Кубка Дэвиса против команды Португалии. Кроме того, теннисист пропускал первый грунтовый Мастерс сезона в Монте-Карло, который проходит на этой неделе.

Сообщается, что вместе с украинцем, занимающий в рейтинге АТР шестьдесят восьмой место, в заявке участников отборочного этапа "Mutua Madrid Open" оказались Чорич (49 ракетка мира), Николас Альмагро (57), Николя Маю (47), Мартин Клижан (61), Кевин Андресон (67) и другие.

Отметим, что лучший результат первой ракетки Украины на турнире в Мадриде - четвертьфинал в 2012 году. В прошлом сезоне А.Долгополов остановился во втором круге, уступив в трех партиях Раонич.

Как сообщал УНН, в 2017 году А.Долгополов уже успел выиграть титул на турнире ATP World Tour 250 в Буэнос-Айресе .

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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