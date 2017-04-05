О.Данилюк: почалося перерахування коштів четвертого траншу МВФ (доповнено)

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Київ • УНН

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КИЇВ. 5 квітня. УНН. Розпочався процес перерахування коштів четвертого траншу від Міжнародного валютного фонду Україні. Про це повідомив міністр фінансів Олександр Данилюк на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

“Почався процес перерахування коштів четвертого траншу МВФ”, — повідомив він.

Як повідомляв УНН, 3 квітня Рада директорів МВФ ухвалила рішення про виділення Україні одного мільярда доларів.

Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко наголосив, що транш Міжнародного валютного фонду у розмірі 1 млрд дол. значно посилить золотовалютні резерви країни.

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