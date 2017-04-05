А.Данилюк: началось перечисление средств четвертого транша МВФ (дополнено)
Киев • УНН
КИЕВ. 5 апреля. УНН. Начался процесс перечисления средств четвертого транша от Международного валютного фонда Украине. Об этом сообщил министр финансов Александр Данилюк на своей странице в Facebook, передает УНН.
“Начался процесс перечисления средств четвертого транша МВФ”, — сообщил он.
Как сообщал УНН, 3 апреля Совет директоров МВФ принял решение о выделении Украине одного миллиарда долларов.
Напомним, Президент Украины Петр Порошенко отметил, что транш Международного валютного фонда в размере 1 млрд долл. значительно усилит золотовалютные резервы страны.