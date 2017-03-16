О.Данилюк очікує транш МВФ наступного тижня
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. Міністр фінансів Олександр Данилюк висловив сподівання, що наступний транш від Міжнародного валютного фонду Україна отримає уже наступного тижня. Про це він сказав під час інвестиційної конференції у четвер, передає УНН.
"У наступний понеділок пройде зустріч директорів МВФ. Я думаю, наступного тижня ми вже отримаємо транш", - сказав він.
Як повідомляв УНН, МВФ підтвердив внесення у порядок денний на 20 березня питання України.
Раніше МВФ заявив про досягнення домовленості з Києвом щодо третього перегляду програми. О.Данилюк підтвердив домовленість з МВФ.
Нагадаємо, Рада директорів Міжнародного валютного фонду схвалила виділення 17,5 млрд дол. Україні за чотирирічною програмою Механізм розширеного фінансування (EFF) 11 березня 2015 року.