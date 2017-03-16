А.Данилюк ожидает транш МВФ на следующей неделе

"В следующий понедельник пройдет встреча директоров МВФ. Я думаю, на следующей неделе мы уже получим транш", - сказал он.

Как сообщал УНН, МВФ подтвердил внесение в повестку дня на 20 марта вопроса Украины.

Ранее МВФ заявил о достижении договоренности с Киевом по третьему пересмотру программы. А.Данилюк подтвердил договоренность с МВФ.

Напомним, Совет директоров Международного валютного фонда одобрил выделение 17,5 млрд долл. Украине по четырехлетней программе Механизма расширенного финансирования (EFF) 11 марта 2015 г.