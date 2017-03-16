А.Данилюк ожидает транш МВФ на следующей неделе
Киев • УНН
КИЕВ. 16 марта. УНН. Министр финансов Александр Данилюк выразил надежду, что следующий транш от Международного валютного фонда Украина получит уже на следующей неделе. Об этом он сказал во время инвестиционной конференции в четверг, передает УНН.
"В следующий понедельник пройдет встреча директоров МВФ. Я думаю, на следующей неделе мы уже получим транш", - сказал он.
Как сообщал УНН, МВФ подтвердил внесение в повестку дня на 20 марта вопроса Украины.
Ранее МВФ заявил о достижении договоренности с Киевом по третьему пересмотру программы. А.Данилюк подтвердил договоренность с МВФ.
Напомним, Совет директоров Международного валютного фонда одобрил выделение 17,5 млрд долл. Украине по четырехлетней программе Механизма расширенного финансирования (EFF) 11 марта 2015 г.