О.Данилюк назвав головним пріоритетом Мінфіну на наступний рік реформу ДФС
Київ • УНН
КИЇВ. 6 лютого. УНН. Пріоритетом роботи Міністерства фінансів України у наступному році є реформа Державної фіскальної служби. Про це під час брифінгу заявив міністр фінансів Олександр Данилюк, передає кореспондент УНН.
“Коли ми говоримо про плани на наступний рік, ми говоримо про те, щоб ми закріпили успіхи по реформуванню ДФС”, — сказав О.Данилюк.
За його словами, це головний пріоритет Мінфіну у наступному році.
Як повідомляв УНН, О.Данилюк повідомив, що переговори України з Міжнародним валютним фондом перебуває на останніх етапах, обговорюються технічні моменти для отримання чергового траншу.