А.Данилюк назвал главным приоритетом Минфина на следующий год реформу ГФС
Киев • УНН
КИЕВ. 6 февраля. УНН. Приоритетом работы Министерства финансов Украины в следующем году является реформа Государственной фискальной службы. Об этом во время брифинга заявил министр финансов Александр Данилюк, передает корреспондент УНН.
"Когда мы говорим о планах на следующий год, мы говорим о том, чтобы мы закрепили успехи по реформированию ГФС", - сказал А.Данилюк.
По его словам, это главный приоритет Минфина в следующем году.
Как сообщал УНН, А.Данилюк сообщил, что переговоры Украины с Международным валютным фондом находятся на последних этапах , обсуждаются технические моменты для получения очередного транша.