А.Данилюк назвал главным приоритетом Минфина на следующий год реформу ГФС

"Когда мы говорим о планах на следующий год, мы говорим о том, чтобы мы закрепили успехи по реформированию ГФС", - сказал А.Данилюк.

По его словам, это главный приоритет Минфина в следующем году.

Как сообщал УНН, А.Данилюк сообщил, что переговоры Украины с Международным валютным фондом находятся на последних этапах , обсуждаются технические моменты для получения очередного транша.