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Б.Обама залишив у силі ряд санкцій проти Ірану

Б.Обама залишив у силі ряд санкцій проти Ірану

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 січня. УНН. Президент США Барак Обама прийняв рішення зберегти ряд санкцій, введених Вашингтоном щодо Ірану та Лівії, а також залишив в силі обмеження щодо посадових осіб Зімбабве і Венесуели. Про це повідомила прес-служба Білого дому, передає УНН.

Б.Обама прийняв рішення зберегти ряд санкцій, введених Вашингтоном щодо Ірану. В документах, поширених адміністрацією американського лідера, зазначається, що, хоча Тегеран і дотримується укладеного у Відні в 2015 році угоди про мирний характер його ядерної програми, інші дії Ірану ще всі “представляють загрозу для національної безпеки і зовнішньої політики”.

Б.Обама нагадав, що 16 січня 2016 року МАГАТЕ підтвердило дотримання Іраном Спільного всеосяжного плану дій. Це стало приводом для скасування американських санкцій, введених у зв’язку з ядерними розробками Тегерана. Разом з тим, як зазначив Обама, США не мають наміру миритися з програмою створення балістичних ракет, порушеннями прав людини в Ірані.

У листі, направленому в п’ятницю лідерам Конгресу США, Обама стверджує, що дана ситуація не змінилася, у зв’язку з чим він вважає за необхідне зберегти комплексні санкції, спрямовані проти загрози з боку Ірану".

Б.Обама продовжив дію режиму надзвичайної ситуації у відносинах з Лівією і залишив в силі на невизначений час американські санкції, введені проти членів сім’ї та учасників поваленого уряду Муаммара Каддафі.

 

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