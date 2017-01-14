Б.Обама залишив у силі ряд санкцій проти Ірану

Б.Обама прийняв рішення зберегти ряд санкцій, введених Вашингтоном щодо Ірану. В документах, поширених адміністрацією американського лідера, зазначається, що, хоча Тегеран і дотримується укладеного у Відні в 2015 році угоди про мирний характер його ядерної програми, інші дії Ірану ще всі “представляють загрозу для національної безпеки і зовнішньої політики”.

Б.Обама нагадав, що 16 січня 2016 року МАГАТЕ підтвердило дотримання Іраном Спільного всеосяжного плану дій. Це стало приводом для скасування американських санкцій, введених у зв’язку з ядерними розробками Тегерана. Разом з тим, як зазначив Обама, США не мають наміру миритися з програмою створення балістичних ракет, порушеннями прав людини в Ірані.

У листі, направленому в п’ятницю лідерам Конгресу США, Обама стверджує, що дана ситуація не змінилася, у зв’язку з чим він вважає за необхідне зберегти комплексні санкції, спрямовані проти загрози з боку Ірану".



Б.Обама продовжив дію режиму надзвичайної ситуації у відносинах з Лівією і залишив в силі на невизначений час американські санкції, введені проти членів сім’ї та учасників поваленого уряду Муаммара Каддафі.