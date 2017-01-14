О.бама оставил в силе ряд санкций против Ирана
Киев • УНН
КИЕВ. 13 января. УНН. Президент США Барак Обама принял решение сохранить ряд санкций, введенных Вашингтоном в отношении Ирана и Ливии, а также оставил в силе ограничения в отношении должностных лиц Зимбабве и Венесуэлы. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома, передает УНН.
В документах, распространенных администрацией американского лидера, отмечается, что, хотя Тегеран и придерживается заключенного в Вене в 2015 году соглашения о мирном характере его ядерной программы, другие действия Ирана еще все "представляют угрозу для национальной безопасности и внешней политики".
Обама напомнил, что 16 января 2016 МАГАТЭ подтвердило соблюдение Ираном совместного всеобъемлющего плана действий. Это стало поводом для отмены американских санкций, введенных в связи с ядерными разработками Тегерана. Вместе с тем, как отметил Обама, США не намерены мириться с программой создания баллистических ракет, нарушениями прав человека в Иране. Кроме того, Соединенные Штаты обвиняют Иран в поддержке террористических группировок.
В письме, направленном в пятницу лидерам Конгресса США, Обама утверждает, что данная ситуация не изменилась, в связи с чем он считает необходимым сохранить комплексные санкции, направленные против угрозы со стороны Ирана ".
Таукже Обама продлил действие режима чрезвычайной ситуации в отношениях с Ливией и оставил в силе на неопределенное время американские санкции, введенные против членов семьи и участников свергнутого правительства Муаммара Каддафи.