О.Айвазовська сподівається обговорити в рамках ТКГ затримання українського журналіста у Мінську
Київ • УНН
КИЇВ. 1 лютого. УНН. Експерт політичної підгрупи тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі Ольга Айвазовська сподівається, що сьогодні на засіданні у Мінську буде обговорено затримання українського журналіста Віталія Сизова. Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
“Затримання в Мінську українського журналіста Віталія Сизова виглядає як безпрецедентно недружній крок з боку білоруської влади. На щастя, його, зі слів колег, вже відправили додому. Сподіваюсь, що це питання обговорюватиметься сьогодні в рамках ТКГ”, — зазначила О.Айвазовська.
Нагадаємо, контактна група збереться у Мінську сьогодні, 1 лютого, після обіду.
Як повідомляв УНН, у столиці Білорусі Мінську цієї ночі міліція затримала журналіста Віталія Сизова, який прибув туди, щоб зробити репортаж про засідання Тристоронньої контактної групи 1 лютого.