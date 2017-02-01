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О.Айвазовська сподівається обговорити в рамках ТКГ затримання українського журналіста у Мінську

О.Айвазовська сподівається обговорити в рамках ТКГ затримання українського журналіста у Мінську

Київ • УНН

 • 9655 перегляди

КИЇВ. 1 лютого. УНН. Експерт політичної підгрупи тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі Ольга Айвазовська сподівається, що сьогодні на засіданні у Мінську буде обговорено затримання українського журналіста Віталія Сизова. Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

“Затримання в Мінську українського журналіста Віталія Сизова виглядає як безпрецедентно недружній крок з боку білоруської влади. На щастя, його, зі слів колег, вже відправили додому. Сподіваюсь, що це питання обговорюватиметься сьогодні в рамках ТКГ”, — зазначила О.Айвазовська.

Нагадаємо, контактна група збереться у Мінську сьогодні, 1 лютого, після обіду.

Як повідомляв УНН, у столиці Білорусі Мінську цієї ночі міліція затримала журналіста Віталія Сизова, який прибув туди, щоб зробити репортаж про засідання Тристоронньої контактної групи 1 лютого.

Українські Національні Новини

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