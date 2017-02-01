О.Айвазовская надеется обсудить в рамках ТКГ задержание украинского журналиста в Минске

"Задержание в Минске украинского журналиста Виталия Сизова выглядит как беспрецедентно недружественный шаг со стороны белорусских властей. К счастью, его, по словам коллег, уже отправили домой. Надеюсь, что этот вопрос будет обсуждаться сегодня в рамках ТКГ", - отметила О.Айвазовская.

Напомним, контактная группа соберется в Минске сегодня, 1 февраля, после обеда.

Как сообщал УНН, в столице Беларуси Минске этой ночью милиция задержала журналиста Виталия Сизова, который прибыл туда, чтобы сделать репортаж о заседании Трехсторонней контактной группы 1 февраля.