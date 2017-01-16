О.Айвазовська: після Сирії РФ повернеться “до улюбленої української мішені”
Київ • УНН
КИЇВ. 16 січня. УНН. Після Сирії Російська Федерація повернеться “до улюбленої української мішені”. Про це на своїй сторінці у Facebook зазначила експерт політичної підгрупи тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі Ольга Айвазовська, передає УНН.
“За міжнародною логічною класифікацією Мінські угоди є ceasefire (припинення вогню), а не капітуляцією, чи мирними угодами. Тому до миру ще далеко, але від виключно військового сценарію ми теж відійшли, хоча не зняли це питання. Стріляти та гинути продовжують, а РФ не варто нічого, щоб після Сирії повернутись до улюбленої української мішені”, — зазначила вона.
Як повідомляв УНН, О.Айвазовська заявила, що в Україні рано чи пізно виникне новий етап збройного конфлікту.