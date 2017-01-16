О.Айвазовская: после Сирии РФ вернется "к любимой украинской мишени"
Киев • УНН
КИЕВ. 16 января. УНН. После Сирии Российская Федерация вернется "к любимой украинской мишени". Об этом на своей странице в Facebook отметила эксперт политической подгруппы трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Ольга Айвазовская, передает УНН.
"По международной логической классификации Минские соглашения являются ceasefire (прекращение огня), а не капитуляцией, или мирными соглашениями. Поэтому до мира еще далеко, но от исключительно военного сценария мы тоже отошли, хотя не сняли этот вопрос. Стрелять и погибать продолжают, а РФ не стоит ничего, чтобы после Сирии вернуться к любимой украинской мишени", - отметила она.
Как сообщал УНН, О.Айвазовская заявила, что в Украине рано или поздно возникнет новый этап вооруженного конфликта.