НЗФ за підтримки РФ збільшили кількість провокацій на Донбасі напередодні засідання Ради Безпеки ООН – Резніков

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“Незаконні збройні формування за підтримки Росії збільшили кількість провокацій. Це зроблено свідомо напередодні засідання Ради безпеки ООН, під час якого розглядатиметься питання виконання Мінських домовленостей. Треба відзначити збільшення кількості прицільних обстрілів, які створюють небезпеку для мирних мешканців, у тому числі, дітей”, — сказав Резніков.

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За його словами, водночас, Російська Федерація нарощує інформаційну кампанію із залученням окупаційних адміністрацій для обґрунтування розширення масштабів збройної агресії проти України.

“Наші представники у СЦКК здійснили усі необхідні процедури реагування, задіяні відповідні механізми на рівні СММ ОБСЄ. Очікуємо, що відповідна інформація буде відображена у звітах СММ ОБСЄ”, — зазначив Резніков.

Резніков наголосив, що Укрїна неухильно дотримується усіх взятих на себе зобов’язань і вживає заходів для забезпечення безпеки громадян.

“Також ми будемо інформувати міжнародних партнерів. Спільно з колегами з інших відомств ми забезпечимо максимальний доступ українських та іноземних ЗМІ до місць обстрілів, ми максимально прозорі. Буде зроблено усе, щоб надати світу об’єктивну інформацію про те, хто насправді порушує Мінські домовленості і не хоче миру. Усі факти, які сьогодні сталися, мають бути розслідувані. Це дозволить більш ефективно діяти в майбутньому з метою підтримання режиму припинення вогню”, — додав міністр.

Окрім того, Міноборони повідомило, що з ранку 17 лютого, починаючи з 4:55, на кількох ділянках лінії зіткнення у Донецькій та Луганській областях незаконними збройними формуваннями, підконтрольними Російській Федерації, здійснено понад 40 провокаційних обстрілів позицій Об’єднаних сил, а також об’єктів цивільної інфраструктури, із застосуванням ствольної артилерії, гранатометів, мінометів та танків, насамперед на Новоайдарському, Попаснянському та Торецькому напрямках.

Доповнення

17 лютого російські окупаційні війська здійснили обстріл населеного пункту Станиця Луганська у Луганській області. Внаслідок застосування важкого артилерійського озброєння снаряди потрапили до будівлі дитячого садка, є постраждалі.

Пізніше сьогодні на Луганщині бойовики обстріляли селище Врубівка, що поблизу Попасної на Луганщині. Один із снарядів потрапив у двір Врубовського ліцею. На момент обстрілу в ліцеї перебували 30 учнів та 14 осіб персоналу.

Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження за фактом обстрілу бойовиками дитячого садочка та школи на Луганщині.